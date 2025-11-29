Vlahovic ko con il Cagliari | paura adduttore Juve in ansia

La partita contro il Cagliari si è trasformata in un pomeriggio di angoscia per la Juventus quando Dusan Vlahovic, tornato titolare dopo la panchina di Bodo, si è accasciato improvvisamente toccandosi l’adduttore sinistro. È accaduto allo Stadium, intorno alla mezz’ora del primo tempo, in un momento in cui il serbo sembrava aver ritrovato la brillantezza delle sue accelerazioni. Poi, all’improvviso, tutto si è fermato: il gesto di dolore, la smorfia, lo sguardo perso verso la panchina hanno raccontato più di qualsiasi diagnosi. Il momento dell’infortunio. L’azione era nata da una delle sue progressioni. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

Altre letture consigliate

Ansia totale per Vlahovic! Il bomber della Juve esce in lacrime contro il Cagliari. #InfortunioVlahovic #JuveCagliari #SerieA #Vlahovic #Spalletti #DiMarzio #Juventus - facebook.com Vai su Facebook

#JuveCagliari, formazioni ufficiali: fuori #DiGregorio e Cambiaso! Gatti, #Vlahovic, Conceicao, Gaetano… Vai su X

Vlahovic ko, infortunio in Juve-Cagliari: il gesto di dolore e le lacrime - Dusan Vlahovic, schierato da titolare dopo la panchina di Bodo, si è fermato improvvisamente dopo uno scatto e una conclusione verso ... Come scrive tuttosport.com

Juventus-Cagliari, Vlahovic ko e in lacrime: la reazione di Spalletti, il cambio e come sta Dusan - Infortunio per Vlahovic, la cui gara contro il Cagliari è durata solo mezz'ora. Si legge su sport.virgilio.it

Juventus, arrivano i primi aggiornamenti sull'infortunio di Vlahovic contro il Cagliari - Arrivano importanti novità a proposito dell'infortunio rimediato da Dusan Vlahovic al minuto 30 del match casalingo contro il Cagliari. Si legge su tuttomercatoweb.com