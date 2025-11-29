Vittoria in rimonta nel segno di Yildiz Juventus-Cagliari 2-1

I sardi passano in vantaggio con Esposito, poi la doppietta dell'attaccante turco decide la partita TORINO - Una vittoria in rimonta come in Norvegia e con lo stesso protagonista del martedì di Champions. È Kenan Yildiz con una doppietta a regalare il primo successo casalingo a Luciano Spalletti sul. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

