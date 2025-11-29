Visita a sorpresa di Mattarella al Parco archeologico di Pompei
Tempo di lettura: 2 minuti Visita a sorpresa del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, stamattina al Parco archeologico di Pompei. Turisti emozionati quando, intorno alle ore 10.30, hanno visto il Capo dello Stato attraversare le vie della Pompei antica accompagnato dal direttore generale del Parco Archeologico di Pompei, Gabriel Zuchtriegel. Applausi ad ogni angolo sono stati tributati a Sergio Mattarella dai visitatori, numerosissimi nella giornata particolarmente gradevole di fine novembre. Il presidente della Repubblica non si è risparmiato, concedendo a tutti, soprattutto ai bambini, e alle famiglie, selfie e foto di gruppo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
