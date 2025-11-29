Violenta rissa in un locale di Nardò frequentato da famiglie e giovani scattano 7 Dacur
Sette giovani coinvolti in una rissa a Santa Maria Al Bagno: vietato loro l’accesso ai locali pubblici per motivi di sicurezza. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it
