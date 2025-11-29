Vignali sulle visite negate | Pronti un esposto e un’interrogazione parlamentare Chiederemo i risarcimenti

Parmatoday.it | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"Pronti un esposto e un’interrogazione parlamentare. Inoltrerò anche un'interrogazione regionale. Chiederemo i risarcimenti per coloro che hanno dovuto arrangiarsi con visite ed esami privati". Pietro Vignali ha radunato stamattina una trentina di cittadini che si sono visti negare una visita. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

