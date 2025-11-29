Vignali sulle visite negate | Pronti un esposto e un’interrogazione parlamentare Chiederemo i risarcimenti
"Pronti un esposto e un’interrogazione parlamentare. Inoltrerò anche un'interrogazione regionale. Chiederemo i risarcimenti per coloro che hanno dovuto arrangiarsi con visite ed esami privati". Pietro Vignali ha radunato stamattina una trentina di cittadini che si sono visti negare una visita. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
Coalizione civica Reggio Emilia. . *SANITA' E LISTE DI ATTESA BLOCCATE* L'Emilia Romagna nell'immaginario italiano è la regione con la sanità perfetta, dove le cose funzionano e non c'è bisogno di fare visite a pagamento perché il sistema pubblico è effi
Vignali sulle visite negate: “Pronti un esposto e un’interrogazione parlamentare. Chiederemo i risarcimenti" - Chiederemo i risarcimenti per coloro che hanno dovuto arrangiarsi con visite ed esami privati". Come scrive parmatoday.it
Liste d’attesa e visite non prenotabili, Vignali: "Sistemi illegali, Parma città della sanità negata" - Flash mob davanti all’ospedale Maggiore dell'0ex sindaco insieme a decine di cittadini che si sono visti negare una visita specialistica ... Da parmatoday.it