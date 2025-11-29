Vigna delle Rose | sul Vesuvio un dicembre ricco di eventi idee regalo ed esperienze gourmet

Vigna delle Rose, la tenuta di Casa Setaro sui crinali del Vesuvio, presenta un dicembre ricco di iniziative e proposte. Castagne, tartufo nero, funghi, zuppe di legumi e carni succulenti profumano il menu invernale dello chef Pierpaolo Giorgio, accompagnato dai vini di Casa Setaro che calice dopo calice raccontano vent’anni di viticoltura appassionata. Il gran protagonista di stagione è il Contradae 61.37 Vesuvio Bianco Doc vendemmia 2021, un raffinato blend di Caprettone, Fiano e Greco, appena premiato con i Tre Bicchieri del Gambero Rosso: un’edizione limitata, circa 2000 bottiglie, proposta anche in un’originale confezione regalo. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

