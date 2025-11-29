Vietri apre il nuovo Museo della Ceramica Contemporanea | parte anche un concorso-mostra

Il Comune di Vietri sul Mare, in occasione dell’apertura del nuovo Museo della Ceramica Contemporanea presso Palazzo Punzi, annuncia l’inaugurazione del ConcorsoInternazionale “Viaggio attraverso la Ceramica - I Colori del Buio” edizione 2025, che si terrà il 4 dicembre 2025 alle ore 18. La. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

