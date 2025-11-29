Vietri apertura del nuovo Museo della Ceramica Contemporanea e premio alla carriera a Mimmo Paladino

Tempo di lettura: 4 minuti Il Comune di Vietri sul Mare, in occasione dell’apertura del nuovo Museo della Ceramica Contemporanea presso Palazzo Punzi, annuncia l’inaugurazione del Concorso Internazionale “Viaggio attraverso la Ceramica – I Colori del Buio” edizione 2025, che si terrà il 4 dicembre 2025 alle ore 18:00. La mostra – concorso, che si terrà presso i nuovi spazi di Palazzo Punzi in Corso Umberto I al civico 24 dal 4 al 6 dicembre 2025 ed affidato alla direzione artistica di Rita Raimondi, è organizzato dall’amministrazione civica vietrese guidata dal sindaco Giovanni De Simone, con la supervisione dell’assessore alla cultura ed alla ceramica Daniele Benincasa, in stretta collaborazione con CNA Salerno e con il patrocinio dell’ente Provincia di Salerno. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Vietri, apertura del nuovo Museo della Ceramica Contemporanea e premio alla carriera a Mimmo Paladino

