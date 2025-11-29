Videosorveglianza urbana i comuni siciliani che verranno finanziati dalla Regione con 15 milioni di euro
Sono in totale 105 i progetti per la videosorveglianza urbana presentati dai Comuni siciliani che verranno finanziati dalla Regione con 15 milioni di euro. L’assessorato delle Infrastrutture e della mobilità ha approvato, infatti, con decreto del dirigente generale del dipartimento, la. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
