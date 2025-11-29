Videosorveglianza urbana i comuni siciliani che verranno finanziati dalla Regione con 15 milioni di euro

Cataniatoday.it | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono in totale 105 i progetti per la videosorveglianza urbana presentati dai Comuni siciliani che verranno finanziati dalla Regione con 15 milioni di euro. L’assessorato delle Infrastrutture e della mobilità ha approvato, infatti, con decreto del dirigente generale del dipartimento, la. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

videosorveglianza urbana comuni sicilianiVideosorveglianza urbana, approvata graduatoria da 15 milioni: ok ai progetti di 9 comuni in provincia di Siracusa - Ammessi i progetti di Portopalo, Rosolini, Canicattini Bagni, Buscemi, Sortino, Avola, Solarino, Pachino e Augusta ... Secondo siracusanews.it

videosorveglianza urbana comuni sicilianiVideosorveglianza urbana, approvata graduatoria da 15 milioni. Schifani: “Potenziamo la sicurezza sui territori” - Sono in totale 105 i progetti per la videosorveglianza urbana presentati dai Comuni siciliani che verranno finanziati dalla Regione con 15 milioni di euro. Lo riporta ilsicilia.it

videosorveglianza urbana comuni sicilianiAcquaviva Picena ottiene il finanziamento statale per la nuova rete di videosorveglianza urbana - Il progetto del Comune rientra tra quelli approvati dal Ministero dell’Interno e prevede installazioni in dodici punti strategici del territorio per monitorare viabilità e aree sensibili ... Si legge su lanuovariviera.it

Cerca Video su questo argomento: Videosorveglianza Urbana Comuni Siciliani