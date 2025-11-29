Videosorveglianza urbana | 6 comuni ottengono i fondi regionali altri 13 restano fuori
La mappa della sicurezza urbana in Sicilia cambia volto e anche la provincia di Agrigento entra tra i territori che, nei prossimi mesi, potranno contare su nuovi occhi elettronici a tutela dei cittadini. La Regione Siciliana ha infatti approvato la graduatoria definitiva dei progetti ammessi ai. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
Castellanza ottiene oltre 47mila euro dal ministero per rafforzare la videosorveglianza urbana in città. - facebook.com Vai su Facebook
Finanziati dal Ministero dell’Interno sette nuovi progetti per realizzazione di sistemi di videosorveglianza urbana #CAPITANATA #SICUREZZA #PREFETTURADIFOGGIA tinyurl.com/2cno46s2 Vai su X
Videosorveglianza urbana, approvata graduatoria da 15 milioni: ok ai progetti di 9 comuni in provincia di Siracusa - Ammessi i progetti di Portopalo, Rosolini, Canicattini Bagni, Buscemi, Sortino, Avola, Solarino, Pachino e Augusta ... Come scrive siracusanews.it
Videosorveglianza urbana, arrivano finanziamenti per cinque Comuni del Reatino - it è stata pubblicata la graduatoria delle domande di ammissione dei Comuni al finanziamento statale per la realizzazione di sistemi di ... Da msn.com
Videosorveglianza, dal Viminale 372 mila euro a 13 Comuni umbri: ecco quali - di Chiara Fabrizi Ammontano a 372 mila euro i fondi che il ministero dell’Interno ha riconosciuto a 13 Comuni umbri per installare o potenziare la videosorveglianza. Scrive umbria24.it