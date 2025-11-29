Videosorveglianza nei parchi di Bergamo | dal Ministero dell’Interno 100mila euro per il progetto del Comune
LA NOVITA’. Il Comune di Bergamo riceverà 100.000 euro di finanziamento dal Ministero dell’Interno per la realizzazione del progetto «Tutela e sicurezza dei parchi urbani», finalizzato all’installazione di nuovi sistemi di videosorveglianza in tre parchi cittadini: il Parco Suardi (via Battisti San Giovanni), il Parco Caprotti (via Verdi Tasso) e il Parco Marenzi (via Frizzoni). 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
