Videosorveglianza nei parchi cittadini | dal ministero dell’Interno 100.000 euro per il progetto del Comune

Il Comune di Bergamo riceverà 100.000 euro di finanziamento dal Ministero dell’Interno per la realizzazione del progetto “Tutela e sicurezza dei parchi urbani”, finalizzato all’installazione di nuovi sistemi di videosorveglianza in tre parchi cittadini: parco Suardi (via Battisti San Giovanni), parco Caprotti (via Verdi Tasso), parco Marenzi (via Frizzoni). La comunicazione dell’ammissione al finanziamento è arrivata nei giorni scorsi dalla Prefettura di Bergamo, a seguito della pubblicazione della graduatoria definitiva. Il Comune di Bergamo è risultato collocato in posizione utile per ottenere il cofinanziamento ministeriale a copertura del 50% del costo complessivo del progetto, che ammonta a 200. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

