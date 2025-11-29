Videomapping presepi pista di pattinaggio sfilate e musica | arriva il Natale sulla costa

L’archeologia è il filo conduttore degli appuntamenti che l’amministrazione comunale di Comacchio ha organizzato in occasione del Natale 2025. “Abbiamo voluto unire alla tradizione che contraddistingue la nostra gente le origini del nostro territorio - spiega la vicesindaca Maura Tomasi - che. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

Leggi anche questi approfondimenti

Tutto è pronto per il Natale a Città della Pieve! Appuntamenti da non perdere: il video mapping del Presepe dipinto più grande del mondo, l'Accensione dell'Albero in Piazza, la mostra dei presepi d’autore, il Calendario dell’Avvento Luminoso, il Presepe - facebook.com Vai su Facebook

Natale a Padova, il 29 novembre l'accensione dell'albero e del videomapping. Mercatini, eventi, pista di pattinaggio: il programma - Sabato 22 novembre allo scoccare delle 16 in centro e nei quartieri sono state accese le luminarie che accompagneranno padovani e turisti ... ilgazzettino.it scrive

Natale in Toscana tra mercatini, ruote panoramiche e piste di pattinaggio. La guida - Lucine che si accendono, profumi speziati che avvolgono le strade, alberi di Natale che decorano le piazze: il periodo più magico dell'anno torna a trasformare le città in ... Si legge su lanazione.it

Natale 2025, 300 eventi in 40 giorni: da domani luminarie accese e apertura della pista di pattinaggio - Pordenone si prepara a vivere uno dei periodi più significativi dell’anno con una rassegna natalizia che, per il 2025, assume un valore ancora più centrale ... Riporta ilgazzettino.it