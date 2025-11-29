VIDEO Natale a Perugia accese le luminarie in corso Vannucci

Accese le luci d'artista di corso Vannucci, L'istallazione pensata da Mimmo Palladino, “Concerto di Natale”, da ieri, venerdì 28 novembre, colora il corso. . 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Approfondisci con queste news

Perugia ritrova il suo Natale più autentico, quello fatto di mani che creano, comunità che si stringono e solidarietà che diventa gesto concreto. Dal 28 novembre al 3 dicembre saremo alla Rocca Paolina (CERP), al Mercatino di Natale in Rocca, con il nostro b - facebook.com Vai su Facebook

VIDEO Natale a Perugia, accese le luminarie in corso Vannucci - Accese le luci d'artista di corso Vannucci, L'istallazione pensata da Mimmo Palladino, “Concerto di Natale”, da ieri, venerdì 28 novembre, colora il corso. Come scrive perugiatoday.it

Perugia si accende per il Natale: luminarie di Mimmo Paladino, nuova pista di pattinaggio panoramica e i mercatini - Il Natale si avvicina e il Comune ha svelato le carte presentando tutti gli eventi di avvicinamento al 25 dicembre, Capodanno ed Epifania. Scrive corrieredellumbria.it

Dal video mapping a tutti gli appuntamenti. Si accende il Natale - "La magia del Natale prenderà il via il 6 dicembre e si concluderà, il 6 gennaio. Scrive ilrestodelcarlino.it