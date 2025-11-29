VIDEO Natale a Perugia accese le luminarie in corso Vannucci

Perugiatoday.it | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Accese le luci d'artista di corso Vannucci, L'istallazione pensata da Mimmo Palladino, “Concerto di Natale”, da ieri, venerdì 28 novembre, colora il corso. . 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

video natale perugia acceseVIDEO Natale a Perugia, accese le luminarie in corso Vannucci - Accese le luci d'artista di corso Vannucci, L'istallazione pensata da Mimmo Palladino, “Concerto di Natale”, da ieri, venerdì 28 novembre, colora il corso. Come scrive perugiatoday.it

video natale perugia accesePerugia si accende per il Natale: luminarie di Mimmo Paladino, nuova pista di pattinaggio panoramica e i mercatini - Il Natale si avvicina e il Comune ha svelato le carte presentando tutti gli eventi di avvicinamento al 25 dicembre, Capodanno ed Epifania. Scrive corrieredellumbria.it

video natale perugia acceseDal video mapping a tutti gli appuntamenti. Si accende il Natale - "La magia del Natale prenderà il via il 6 dicembre e si concluderà, il 6 gennaio. Scrive ilrestodelcarlino.it

Cerca Video su questo argomento: Video Natale Perugia Accese