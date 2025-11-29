VIDEO | L’ultima Metafisica Modena celebra Giorgio de Chirico al Palazzo dei Musei
Giorgio de Chirico, considerato tra i più grandi pittori italiani e figura cardine dell’arte del Novecento, torna protagonista a Modena con una grande mostra che ne esplora l’ultima, sorprendente stagione creativa. L’esposizione, intitolata “Giorgio de Chirico. L’ultima Metafisica” e curata da. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
