VIDEO | Ha preso il via il corteo No Ponte Bonelli | E' una grande Festa nazionale

Messinatoday.it | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ha preso il via il corteo nazionale del No Ponte che attraverserà la citta. Partecipazione ampia e determinata, che segna un nuovo capitolo nella battaglia contro il progetto del Ponte sullo Stretto. Tra i presenti anche figure di spicco del panorama politico italiano, come l’onorevole Bonelli. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

