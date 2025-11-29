VIDEO | Folla alla manifestazione No Ponte Schlein a Meloni e Salvini | Vi dovete fermare e scusare

“Siamo qui per supportare l'azione dei comitati per il no, perché questo blocco è una vittoria vostra. E’ una vittoria dei vostri argomenti che, pazientemente, avete portato avanti. Noi vi siamo al fianco, insieme anche alle altre forze di opposizione, che sono qui presenti. Ma il messaggio per. 🔗 Leggi su Messinatoday.it