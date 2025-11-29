VIDEO Città della Pieve omicidio-suicidio a Po' Bandino | Antonio uccide Stefania e poi si spara

Perugiatoday.it | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Uccide la compagna e poi si spara. È successo a Po' Bandino, frazione di Città della Pieve, poco prima di mezzogiorno di sabato 29 novembre. Sul posto sono accorsi i carabinieri che hanno trovato i corpi senza vita dei due conviventi: Antonio Iacobellis, 58enne, sottufficiale dell'aeronautica. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

