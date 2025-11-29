Vicario esce dalla porta e regala il gol al Fulham che papera in Premier League
(Adnkronos) – Papera per Guglielmo Vicario in Premier League. Oggi, sabato 29 novembre, il portiere azzurro del Tottenham si è reso protagonista di un grossolano errore che ha regalato il gol del 2-0 al Fulham al Tottenham Hotspur Stadium. L'ex estremo difensore dell'Empoli, ormai da tempo nel giro della Nazionale, ha esagerato nell'impostazione dal basso, . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
