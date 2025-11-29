Viale Principe di Napoli scarsa illuminazione e mattonelle sconnesse | la denuncia di un cittadino

Anteprima24.it | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tempo di lettura: 3 minuti Riceviamo e pubblichiamo la denuncia di un cittadino di Benevento che descrive le pessime condizioni in cui versa Viale Principe di Napoli.  “Gent.mo Direttore, chiedo ospitalità sulle colonne del Suo giornale, non per entrare in polemica con chicchessia, ma solo per segnalare a chiunque si volesse avventurare in una salutare passeggiata sul Viale Principe di Napoli, di premunirsi di appositi DPI (dispositivi individuali di protezione), per evitare spiacevoli infortuni. Per una percorrenza in sicurezza è, infatti, necessario fare uso di caschi e di occhiali protettivi per cautelarsi dall’impatto con i rami delle folte chiome degli alberi, che ormai sono scesi finanche alla scarsa altezza di chi scrive. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

viale principe di napoli scarsa illuminazione e mattonelle sconnesse la denuncia di un cittadino

© Anteprima24.it - Viale Principe di Napoli, scarsa illuminazione e mattonelle sconnesse: la denuncia di un cittadino

Scopri altri approfondimenti

Galleria Principe di Napoli, al via opere di riqualificazione - "Questa mattina sono iniziati i lavori alla Galleria Principe di Napoli che è un luogo importante per la città. Secondo ansa.it

Nuovo mercato Coldiretti in viale Principe di Napoli - Da domani 6 febbraio , giorno dell’inaugurazione del mercato, i produttori delle tante eccellenze dell’agroalimentare «Made in Sannio» ... Come scrive ilmattino.it

A Napoli vandalizzato viale John Lennon - Rubata la targa di viale John Lennon a Napoli e vandalizzata l'area dedicata al musicista iinglese, scomparso nel 1980. ansa.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Viale Principe Napoli Scarsa