Viale Principe di Napoli scarsa illuminazione e mattonelle sconnesse | la denuncia di un cittadino

Tempo di lettura: 3 minuti Riceviamo e pubblichiamo la denuncia di un cittadino di Benevento che descrive le pessime condizioni in cui versa Viale Principe di Napoli. "Gent.mo Direttore, chiedo ospitalità sulle colonne del Suo giornale, non per entrare in polemica con chicchessia, ma solo per segnalare a chiunque si volesse avventurare in una salutare passeggiata sul Viale Principe di Napoli, di premunirsi di appositi DPI (dispositivi individuali di protezione), per evitare spiacevoli infortuni. Per una percorrenza in sicurezza è, infatti, necessario fare uso di caschi e di occhiali protettivi per cautelarsi dall'impatto con i rami delle folte chiome degli alberi, che ormai sono scesi finanche alla scarsa altezza di chi scrive.

