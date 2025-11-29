Viaggio alla scoperta dell’Oman
Chiudete gli occhi e immaginate il profumo del franchincenso che si alza dalle braci ardenti, mentre il vento del deserto sussurra leggende millenarie tra le dune dorate. L’Oman si svela davanti al viaggiatore come un libro di fiabe scritto con sabbia e pietra, dove ogni pagina racconta storie di mercanti, sultani e navigatori che hanno solcato i mari in cerca di spezie preziose. In questo sultanato del Golfo Persico, il tempo sembra aver dimenticato la fretta del mondo moderno, preservando tradizioni autentiche e paesaggi che tolgono il fiato. Muscat, dove il passato incontra il presente. La capitale dell’Oman emerge dall’incontro armonioso tra montagne aride e acque cristalline del Golfo di Oman. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com
