Viabilità Roma Regione Lazio del del 29-11-2025 ore 20 | 25

percorrendo il grande raccordo anulare si rallenta tra Casilina in carreggiata interna mentre in carreggiata esterna rallentamenti tra le uscite Prenestina a Roma Teramo ti rallenta sul tratto Urbano altezza Togliatti direzione tangenziale Asti in via Cassia rallentamenti altezza via della Giustiniana ni200 di marcia mentre in via Flaminia traffico rallentato a Malborghetto in prossimità dell'incrocio con la strada provinciale Sacrofano Cassia direzione Morlupo in via Nomentana un incidente a rallentare il traffico a Monterotondo tra via Calvino e via Pertini nei due sensi di marcia

