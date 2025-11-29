Viabilità Roma Regione Lazio del del 29-11-2025 ore 19 | 40

Astral infomobilità trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio percorrendo il grande raccordo anulare si rallenta tra Casilina in carreggiata interna mentre in carreggiata esterna rallentamenti tra le uscite Prenestina a Roma Teramo ti rallenta sul tratto Urbano altezza Togliatti direzione tangenziale Asti in via Cassia rallentamenti altezza via della Giustiniana ni200 di marcia mentre in via Flaminia traffico rallentato a Malborghetto in prossimità dell'incrocio con la strada provinciale Sacrofano Cassia direzione Morlupo in via Nomentana un incidente a rallentare il traffico a Monterotondo tra via Calvino e via Pertini nei due sensi di marcia perché le braccia ad Astral infomobilità è tutto nel prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

