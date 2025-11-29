Astral infomobilità lo ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sul grande raccordo anulare per un veicolo in fiamme traffico rallentato con code tra Katia e boh c'è a in carreggiata esterna Rimanendo in carreggiata esterna code a tratti per traffico intenso tra Laurentina e diramazione Roma Sud mentre in carreggiata interna si rallenta tra Cassia bis e sala avanti tra le uscite a Roma Teramo i Prenestina sul tratto Urbano code altezza Portonaccio direzione tangenziale est si rallenta sulla statale Pontina tra Pomezia e nord e Castel Romano direzione Eur mentre via allenamenti nei centri abitati di Velletri Genzano ed Albano nelle due direzioni in via Prenestina code tra il grande raccordo di via di Torrenova direzione ponte di Nola mentre in via Tiburtina si rallenta tra Tivoli Terme e Villa nei due sensi di marcia in via Salaria a rallentamenti altezza Monterotondo Scalo nelle due direzioni da cardiologica ed Astral infomobilità è tutto al prossimo aggiornamento un servizio della Regione la https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 29-11-2025 ore 18:40