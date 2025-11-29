Viabilità Roma Regione Lazio del del 29-11-2025 ore 16 | 25
Astral infomobilità ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sul grande raccordo anulare per un veicolo in fiamme traffico rallenta con code tra Cassia e Boccea in carreggiata esterna Rimanendo in carreggiata esterna code a tratti per traffico intenso tra Laurentina e diramazione Roma Sud mentre in carreggiata interna Sirenetta tra Cassia e Salaria è avanti tra le uscite Roma Teramo e Prenestina sul tratto Urbano coda altezza Portonaccio direzione tangenziale sta percorrendo la regionale Nettunense traffico rallentato a Pavona in prossimità dell'incrocio con la via del mare nei sensi di marcia mentre via Appia si rallenta nei centri abitati di Velletri Genzano ed Albano nelle due direzioni in via Casilina si sta in coda per l'intenso traffico a Borghesiana in prossimità dell'incrocio con via di Vermicino finocchio mentre via Prenestina code tra il grande raccordo e mi ha detto nella direzione Ponte di Nona Mercalli veloce ad Astral infomobilità è tutta al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
