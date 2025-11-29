Viabilità Roma Regione Lazio del del 29-11-2025 ore 15 | 25

Astral infomobilità ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sul grande raccordo anulare per un veicolo in fiamme traffico rallentato tra Cassia e Boccea in carreggiata esterna in via Cassia si rallenta in prossimità dell'incrocio con via Trionfale nei due sensi di marcia percorrendo la strada provinciale Tiberina traffico rallentato Concordia altezza bivio di Capanelle direzione via Provinciale Capena in via Salaria rallentamenti altezza monte libretti nei due sensi di marcia in via Casilina si sta in coda per l'intenso traffico a Borghesiana in prossimità dell'incrocio con via di Vermicino di Pinocchio mentre in via Prenestina code tra Grande Raccordo e via di Torrenova direzione Ponte di Nona da Claudio roccia ed Astral infomobilità è tutto il prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 29-11-2025 ore 15:25

