Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura un incidente sul Raccordo Anulare carreggiata interna crea code tra Casilina e Tuscolana mettere più avanti file in questo caso per traffico intenso tra Cassia bis e Salaria in esterna code a tratti tra Roma Fiumicino e Tuscolana sul Urbano della A24 si fa in fila tra Portonaccio e la tangenziale est verso il centro e nel senso opposto fila all'altezza di Tor Cervara ci spostiamo su via Appia code all'altezza dei centri abitati di Frattocchie a Marino Laziale e Genzano di Roma In entrambe le direzioni E chi Viaggia verso Ostia sulla Cristoforo Colombo Ci sono code tra via di Mezzocammino e via di Malafede su via Ostiense fila all'altezza di casalbernocchi nei due sensi di marcia Concludiamo con il trasporto ferroviario sulla linea alta velocità Roma Firenze per un inconveniente tecnico ad un treno la circolazione rallentata in prossimità di Orvieto in direzione Roma i treni regionali registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 40 minuti da Giorgia Alonzo e Astral infomobilità è tutto grazie per l'ascolto un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 29-11-2025 ore 13:25