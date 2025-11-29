Astral infomobilità trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio abbiamo sul tratto Urbano della A24 risolto l'incidente avvenuto in precedenza in circonvallazione Tiburtina riaperto al traffico il nodo tra il bivio A24 e la tangenziale est in direzione Salaria permangono code a partire da Portonaccio sulla A12 Roma Tarquinia segnaliamo un incidente al km 59 e 700 tra il bivio per il porto e Civitavecchia Nord in direzione Roma al momento non ci sono ripercussioni al traffico ma consigliamo di prestare attenzione sulla A1 diramazione Roma nord Code in questo caso per traffico intenso all'altezza del casello di Fiano Romano Verso il raccordo sul Raccordo Anulare in carreggiata esterna code a tratti tra Ardeatine la diramazione Roma Sud in eterno si sta in fila tra Cassia bis e Salaria ci sposiamo su via Casilina rallentamenti tra pantano e Borghesiana nei due sensi di marcia su via Appia code all'altezza dei centri abitati di Frattocchie Albano Laziale di Roma In entrambe le direzioni sulla Nomentana rallentamenti tra Pavone Cecchi in entrambi i sensi di marcia e infine sulla statale Pontina file3 raccordo anulare Spinaceto verso Latina e nel lato opposto Si c'è da rilento all'altezza di Spinaceto da Giorgia Longo è Astral infomobilità al momento è tutto Grazie per l'attenzione e al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 29-11-2025 ore 12:25