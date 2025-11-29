Viabilità Roma Regione Lazio del del 29-11-2025 ore 11 | 25

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione Biasca l'infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura l'incidente avvenuto in precedenza in circonvallazione Tiburtina chiuso al traffico il nodo tra il bivio a 24 e la tangenziale est in direzione Salaria con coda a partire da Portonaccio si consiglia di uscire al bivio di via Fiorentini me nel senso opposto come in questo caso per traffico intenso tra Tor cervare raccordo anulare In quest'ultima direzione sud A1 diramazione Roma nord si sta in fila all'altezza del casello di Fiano Romano Verso il raccordo raccordo anulare in carreggiata esterna file all'altezza della Pontina e code a tratti tra Ardeatina e la diramazione Roma sud e più avanti tra Prenestina e Bufalotta in interna si sta in fila tra Cassia bis e Salaria ci spostiamo su via Casilina rallentamenti tra Pantani Borghesiana nei due sensi di marcia su via Appia code a tratti tra Santa Maria delle Mole Albano Laziale In entrambe le direzioni sulla Nomentana all'altezza dei centri abitati di Frattocchie Pavona e Cecchina in entrambi i sensi di marcia infine ricordiamo che è in vigore l'obbligo di utilizzo di pneumatici invernali o catene a bordo su tutte le strade a rischio di ghiaccio o neve fino al prossimo 15 aprile 2026 per tutti i veicoli a motori escluse le ruote tutte le strade interessate dall'obbligo sono disponibili sul nostro sito alla pagina dedicata da Giò Alonzo jaffa l'infomobilità al momento è tutto Grazie per l'attenzione e al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

