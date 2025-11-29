Astral infomobilità trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura Si segnala un incidente avvenuto in circonvallazione Tiburtina chiuso al traffico il nodo tra il bivio A24 e la tangenziale est in direzione Salaria si consiglia di uscire al bivio di via Fiorentini si registrano code a partire da Portonaccio sul Raccordo Anulare in carreggiata esterna Code in questo caso per traffico intenso all'altezza della Pontina e coda tratti tra Ardeatina e la dell'amazzone Roma sud è più avanti tra Prenestina e Nomentana in interna Si è infilata Cassia bis e Salaria ci spostiamo sulla statale Pontina in via di risoluzione l'incidente avvenuto in precedenza code residue all'altezza di via Castagnetta verso Latina Concludiamo con il trasporto pubblico capitolino sulla linea a della metropolitana per consentire i lavori di riqualificazione della stazione di Anagnina Fino al prossimo 5 dicembre i treni provenienti da Battistini terminano la corsa alla stazione Subaugusta Da dove partono bus sostitutivi confermata a Cinecittà in direzione Anagnina mentre da Anagnina a Cinecittà per Battistini il servizio irregolare maggiori dettagli su questa e altre notizie sono consultabili sul nostro sito alla pagina dedicata Da Giorgia Longo e Astral infomobilità al momento è tutto Grazie per l'attenzione e al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 29-11-2025 ore 10:25