Viabilità Roma Regione Lazio del del 29-11-2025 ore 09 | 40
Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura la statale Pontina Linci avvenuto in precedenza causa ancora code all'altezza di via Castagnetta in direzione Latina mentre in via di risoluzione incidente avvenuto su via Braccianese Claudia permangono code tra Colle sabazio Osteria Nuova in direzioni ci spostiamo sul tratto Urbano della A24 Code in questo caso per traffico intenso tra via Fiorentini e la tangenziale est verso il centro Cambiamo argomento e passiamo al trasporto pubblico capitoli e per mettere i lavori programmati sul tratto sopraelevato della tangenziale est fino al 7 dicembre il servizio tram Sara sospeso e sostituito da busta che seguiranno gli stessi percorsi infine rimaniamo l'ambito del trasporto pubblico sulle linee Roma Pisa e fl3 roma-viterbo e consentire i lavori di manutenzione programmata nella stazione di Roma San Pietro lunedì primo dicembre sono previsti possibili ritardi relazioni per alcuni treni regionali È previsto un servizio con buste tra le stazioni di Roma Ostiense La Storta maggiori dettagli su questa e altre notizie sono consultabili sul nostro sito alla pagina dedicata Da Giorgia Longo yatra l'infomobilità il momento è tutto Grazie per l'attenzione e al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
