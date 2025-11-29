Viabilità Roma Regione Lazio del del 29-11-2025 ore 08 | 40
Astral infomobilità Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura la statale Pontina l'incidente avvenuto in precedenza causa ancora code all'altezza di via Castagnetta in direzione Latina altro incidente su via Braccianese Claudia ci sono file tra Colle sabazio e Osteria Nuova in entrambe le direzioni per il trasporto ferroviario sulla linea regionale Roma Viterbo tratta urbana Per consentire i lavori di rinnovo dell'infrastruttura ferroviaria è entrato in vigore un nuovo orario di esercizio con ultime partenze dei treni da Termini a Flaminio Montebello rispettivamente alle 20:06 e alle 20:05 dal lunedì al venerdì il sabato da Flaminio alle 22:50 e da Montebello alle 23:01 infine domenica e Tv ultime partenze da Flaminio alle 22:14 e da Montebello alle ore 22:49 per agevolare gli spostamenti è istituito un servizio bus navetta integrativo dalle 9 alle 14 Inoltre dopo la chiusura serale anticipata sono attivi bus sostitutivi maggiori dettagli su infomobilità punto Astral spa. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
