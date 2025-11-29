Astral infomobilità Buongiorno e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio che colazione al momento scorrevole sulla gran parte della rete viaria regionale unica eccezione un incidente sulla Statale Pontina causa code all'altezza di via Castagnetta in direzione Latina Passiamo al trasporto pubblico capitolino tu la linea C della metropolitana rinnovo dell'infrastruttura che la giornata di oggi sabato 29 novembre la linea sarà interrotta tra parco di Centocelle e Pantano Mentre domani domenica 30 novembre lo stop sarà tra giardinetti e Pantano delle interruzioni il servizio è garantito da navette bus sostitutive infine ricordiamo che sulla ferrovia Metromare per lavori di messa in sicurezza di due portali tra Castel Fusano Cristoforo Colombo e tra Cristoforo Colombo e fine tronco della ferrovia fino alle ore 8:30 di questa mattina sabato 29 novembre la circolazione Sara interrotta parzialmente tra le stazione Lido Nord e Cristoforo Colombo In entrambe le direzioni è attivata Roma Porta San Paolo Ostia Antica sempre in entrambi i sensi di marcia il servizio sarà comunque Garantito da bus sostitutivi con itinerari e fermate coincidenti con la linea poi dalle ore 8:03 alla circolazione riprenderà regolarmente sull'intera linea da Giorgia Alonso e Astral infomobilità al momento è tutto Grazie per l'attenzione e al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 29-11-2025 ore 07:25