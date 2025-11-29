Viabilità luminarie e cultura | il piano del Commissario Perrotta per la città
Tempo di lettura: 2 minuti “Crediamo fermamente che la cultura possa diventare uno strumento decisivo per rilanciare l’economia locale, contrastare ogni forma di violenza e valorizzare gli spazi già presenti in città”. Con queste parole il Commissario Straordinario Giuliana Perrotta ha accompagnato la presentazione della 50ª edizione del Laceno d’Oro, che tornerà ad animare non solo il cinema Partenio ma anche l’ Eliseo. “L’Eliseo – ha spiegato Perrotta – è una struttura che nel tempo è stata più volte risanata, ma che rischia di deteriorarsi nuovamente se non viene restituita a un uso permanente. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Altre letture consigliate
Temporanea interruzione della viabilità nella via Garibaldi Si informa la gentile utenza che nella giornata odierna, indicativamente dalle ore 14.00 alle ore 17.00, sarà interrotta la viabilità nella via Garibaldi per il posizionamento delle luminarie. Ci scusiamo p - facebook.com Vai su Facebook
#Roma #viabilità #Atac Domani e martedì, di notte, dalle 22 alle 5,30, per l'allestimento delle luminarie natalizie, via del Corso sarà chiusa tra piazza Venezia e largo Chigi nei due sensi di marcia. Vai su X