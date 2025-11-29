Viabilità di Lecco al collasso | Rinviare subito i lavori in viale Costituzione aprire tavolo con Comuni limitrofi
Da martedì la città e alcune aree dei comuni limitrofi sono precipitate nel caos viabilistico, con traffico bloccato per lunghe ore e cittadini che impiegano mezz'ore per spostarsi da un quartiere all'altro, autobus in coda con ritardi di decine di minuti e passeggeri a terra ad aspettare in. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
Leggi anche questi approfondimenti
A Lecco la viabilità è al collasso, minoranze all’attacco: “Pianificazione cantieri inadeguata” lecconotizie.com/politica/lecco… via @Lecco Notizie Vai su X
VIABILITA' - Dopo la frana di tre anni fa, conclusi i lavori sulla nuova Lecco-Ballabio https://lecconotizie.com/societa/lecco-societa/dopo-la-frana-di-tre-anni-fa-conclusi-i-lavori-sulla-nuova-lecco-ballabio/ - facebook.com Vai su Facebook