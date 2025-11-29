Via Dei Caniana chiude per 4 notti | si demolisce il ponte ferroviario

Bergamo. Per consentire la demolizione del ponte ferroviario che attraversa via Dei Caniana, nel quartiere di San Tomaso, la strada sarà chiusa sia al traffico veicolare che pedonale nelle seguenti notti: martedì 2 dicembre dalle 21 a mercoledì 3 dicembre alle 6, giovedì 4 dicembre dalle 21 a venerdì 5 dicembre alle 6, venerdì 5 dicembre dalle 21 a sabato 6 dicembre alle 6 e martedì 9 dicembre dalle 21 a mercoledì 10 dicembre alle 6. Durante gli stessi orari sarà inoltre vietata la sosta lungo la via, dall’incrocio con Via San Tomaso de Calvi fino al ponte ferroviario, con rimozione forzata dei veicoli in caso di mancato rispetto dell’ordinanza. 🔗 Leggi su Bergamonews.it