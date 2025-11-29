Vi dovete fermare e vi dovete scusare Schlein in piazza coi No Ponte contro il governo
Insieme ai No Ponte in piazza a Messina è scesa anche Elly Schlein. La segretaria del Partito democratico ha momentaneamente lasciato le piazze degli scioperi per dedicarsi a una causa che potrebbe forse portarle qualche voto in più alla prossima tornata elettorale. Schlein ha parlato dal palco di Messina, dove si è fatta portavoce dell'intera opposizione. " Sono qui per supportare l'azione dei comitati per il no al ponte perché questo blocco è una vittoria vostra, dei vostri argomenti che pazientemente avete portato avanti ", ha detto Schlein rivolgendosi al pubblico. Per strappare qualche applauso in più, ha aumentato il pathos del suo intervento lanciando un messaggio a Giorgia Meloni e Matteo Salvini: " Vi dovete fermare e vi dovete scusare per la vergogna di aver buttato 13 miliardi sottraendo tutte quelle risorse a tutte le altre infrastrutture che aspettano. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
