Vettel sgrida Hamilton | Impari bene l' italiano Solo così può capire chi lavora con lui

L'ex pilota di Maranello guarda a Lewis per il suo 2026: "Non faccia il mio errore. Dovevo studiare di più la lingua e stare di più in Italia. Quando parli di gare e di assetti, potrebbe sembrare irrilevante. Forse è così, ma, in generale, è importantissimo". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Vettel sgrida Hamilton: "Impari bene l'italiano. Solo così può capire chi lavora con lui"

