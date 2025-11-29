Vestiti che sanno di cannabis ma con sé anche anche cocaina
Nella serata di giovedì 27 novembre gli agenti del commissariato Sestri hanno fermato una vettura, condotta da un 24enne di origini marocchine, che transitava in via Novella al Cep.Sin dai primi istanti gli operatori hanno immediatamente percepito un forte odore di cannabis provenire dagli. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
