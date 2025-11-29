Versa una caparra di 1.000 euro per l' appartamento che non c' è

Cercare casa può rivelarsi un percorso irto di difficoltà, imprevisti, problemi e, in certi casi, truffe con annessa perdita di denaro: lo sa bene una giovane residente a Brunico che, nei giorni scorsi, si è rivolta ai carabinieri dopo essere stata vittima di un raggiro mentre stava cercando un. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

