Verona ancora a picco | Zanetti ora è davvero in bilico
L’Hellas Verona è precipitato all’ultimo posto della Serie A dopo l’ennesima sconfitta, arrivata sabato al Ferraris contro il Genoa, e la domanda che attraversa il club è semplice quanto inevitabile: che ne sarà di Paolo Zanetti? La risposta, almeno per ora, resta sospesa, mentre nell’ambiente filtra la sensazione di un ciclo arrivato pericolosamente al limite. Un’altra occasione sprecata. Nel pomeriggio del Ferraris il Verona aveva persino assaporato l’illusione di una svolta. La squadra era riuscita a sbloccare il match grazie alla giocata ravvicinata di Belghali, un lampo che aveva acceso per qualche minuto l’ottimismo dei gialloblù. 🔗 Leggi su Serieagoal.it
