Verona all’orientamento post scolastico c’è anche lo stand coi mezzi dell’Esercito Gli studenti contestano Valditara

“Meno armi, più ospedali, più case, più scuole”. Il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara se ne è già andato dai padiglioni di Job&Orienta, la manifestazione di orientamento post scolastico che si tiene nei padiglioni della Fiera di Verona, quando alcuni ragazzi mettono in scena una rumorosa protesta. Due attiviste contro la guerra mostrano un lenzuolo con una scritta che chiede di destinare maggiori risorse alle spese sociali e culturali, non all’industria bellica. Un ragazzo sale su una scaletta e comincia a gridare: “Non vi basta fare gli stand in mezzo agli studenti delle scuole per racimolare iscrizioni! Noi cittadini non abbiamo nessuna voglia di partecipare a questo mondo di guerre che state creando, neanche se ci mostrate le vostre f. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Verona, all’orientamento post scolastico c’è anche lo stand coi mezzi dell’Esercito. Gli studenti contestano Valditara

