Verissimo Vitagliano | Ho vissuto giorni da incubo Mia figlia la cosa più importante

(Adnkronos) – “Sto meglio, ho ripreso 20 chili, mi hanno tolto il cortisone e sono felice di guardarmi ora allo specchio”. Con queste parole Costantino Vitagliano ospite oggi a Verissimo ha parlato delle sue condizioni di salute e degli ultimi due anni della sua vita segnati da una malattia autoimmune, che provoca problemi ai vasi . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Verissimo, Vitagliano: “Ho vissuto giorni da incubo. Mia figlia la cosa più importante”

