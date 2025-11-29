Verissimo oggi 29 novembre 2025 | ospiti e anticipazioni su Canale 5

Sabato 29 novembre 2025, dalle 16.30 su Canale 5, torna il talk show Verissimo con una nuova puntata del weekend. Al fianco di Silvia Toffanin si alternano ospiti dal mondo del cinema, della musica, della tv e della cronaca. In studio arrivano l’attrice Benedetta Porcaroli, il musicista Mario Lavezzi, l’ex tronista Costantino Vitagliano, la showgirl Antonella Mosetti, la dama di Uomini e Donne Gemma Galgani e l’attrice turca Ece Uslu, volto della serie La notte nel cuore. Uomini e Donne, sospetti su Federico R dopo l’uscita con Emanuela Silvia Toffanin apre il pomeriggio tra racconti e sorprese. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it © Anticipazionitv.it - Verissimo oggi 29 novembre 2025: ospiti e anticipazioni su Canale 5

Contenuti che potrebbero interessarti

Verissimo. Depeche Mode · Enjoy the Silence. Il magnetismo allo stato puro Oggi a #Verissimo non perdete l’intervista di… Benedetta Porcaroli! - facebook.com Vai su Facebook

Verissimo di Silvia Toffanin, ospiti ed anticipazioni di sabato 29 e domenica 30 novembre 2025 - Silvia Toffanin torna con il doppio appuntamento di Verissimo su Canale 5: ospiti e anticipazioni di sabato 29 e domenica 30 novembre 2025. Lo riporta superguidatv.it

Verissimo, le anticipazioni di oggi sabato 29 novembre: ospiti e interviste del weekend - Verissimo torna oggi, sabato 29 novembre, su Canale 5 con una puntata ricca di ospiti che spaziano tra cinema, televisione e storie di cronaca. Si legge su corrieredellumbria.it

Gli ospiti di Verissimo, Domenica In e Che tempo che fa: sabato 29 e domenica 30 novembre in tv - Gli ospiti di Verissimo, Domenica In e Che tempo che fa di sabato 29 e domenica 30 novembre: tutti i protagonisti dei salotti di Silvia Toffanin, Mara ... fanpage.it scrive