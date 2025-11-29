Verissimo di Silvia Toffanin ospiti ed anticipazioni di sabato 29 e domenica 30 novembre 2025

Verissimo torna nel pomeriggio di Canale 5 con due imperdibile puntate presentate da Silvia Toffanin. Tante nuove interviste ed ospiti pronti a raccontarsi nelle puntate in onda sabato 29 e domenica 30 novembre 2025. Verissimo, interviste ed ospiti di oggi: sabato 29 novembre 2025. Oggi, sabato 29 novembre 2025 dalle ore 16.30 torna l'appuntamento con Verissimo, il programma di interviste di successo presentato da Silvia Toffanin su Canale 5. In studio tra gli ospiti della puntata del sabato l'attrice Benedetta Porcaroli, protagonista del film "Il rapimento di Arabella" per cui ha vinto il Premio come miglior attrice durante l'ultima edizione del Festival del Cinema di Venezia.

