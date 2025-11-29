Verissimo Benedetta Porcaroli parla di Scamarcio e di Vanoni

Ildifforme.it | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Verissimo Benedetta Porcaroli ha parlato della storia con Riccardo Scamarcio ed ha ricordato la sua amica Ornella Vanoni, la sua "pandina". 🔗 Leggi su Ildifforme.it

verissimo benedetta porcaroli parla di scamarcio e di vanoni

© Ildifforme.it - Verissimo, Benedetta Porcaroli parla di Scamarcio e di Vanoni

Argomenti simili trattati di recente

verissimo benedetta porcaroli parlaBenedetta Porcaroli a Verissimo: «Ornella Vanoni era amica di tutti, mi telefonava ogni due giorni per chiedermi dell'amore e poi riattaccava» - Torna Verissimo su Canale 5 oggi con ospiti e interviste tra cinema, tv e cronaca nella puntata di sabato 29 novembre. Scrive ilmessaggero.it

verissimo benedetta porcaroli parlaBenedetta Porcaroli a Verissimo: il nuovo film, il Festival del Cinema di Venezia, il fidanzato - Torna Verissimo su Canale 5 oggi con ospiti e interviste tra cinema, tv e cronaca nella puntata di sabato 29 novembre. Segnala ilmessaggero.it

Benedetta Porcaroli: "La mia storia con Riccardo Scamarcio" - Tony Germano morto a 55 anni, l'attore precipitato dal tetto della sua casa durante i lavori di ristrutturazione ... Lo riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Verissimo Benedetta Porcaroli Parla