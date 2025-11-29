Verissimo Antonella Mosetti ha un nuovo amore

Antonella Mosetti, ospite a Verissimo, ha raccontato di essere tornata ad innamorarsi: si chiama Emanuele l'uomo che le ha fatto di nuovobattere il cuore. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Verissimo, Antonella Mosetti ha un nuovo amore

Argomenti simili trattati di recente

Una donna dal carattere forte e l’animo sensibile, pronta a scrivere una nuova pagina della sua vita A #Verissimo, Antonella Mosetti! - facebook.com Vai su Facebook

Antonella Mosetti, il padre morto, gli aborti e l'amore per Emanuele: «Ho perso tre bambini, ma ora lui mi fa sentire protetta» - Antonella Mosetti entra con il sorriso nello studio di Verissimo, dove racconta come sta vivendo i suoi 50 anni, compiuti ad agosto. Segnala leggo.it

Antonella Mosetti, chi sono gli ex / Ha un fidanzato? Spunta la dedica. In passato la storia con Aldo Montano - Antonella Mosetti è una delle ospiti della trasmissione Verissimo e la donna racconterà alcuni aneddoti sugli ex e sulla sua vita privata. Si legge su ilsussidiario.net

Antonella Mosetti, chi è la figlia Asia Nuccetelli /Ha un fidanzato? Dal bullismo degli haters alla malattia - Le due hanno tra l'altro partecipato insieme ad un'edizione del Grande Fratello ... Secondo ilsussidiario.net