Verissimo Anticipazioni e Ospiti della puntata di Sabato 29 novembre 2025 su Canale 5

Scopriamo insieme tutte le Anticipazioni e gli ospiti della nuova puntata di Verissimo, in onda sabato 29 novembre 2025 su Canale 5. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - Verissimo, Anticipazioni e Ospiti della puntata di Sabato 29 novembre 2025 su Canale 5

Altre letture consigliate

Un nuovo fine settimana con Verissimo su Canale 5 Sabato 29 novembre e domenica 30 novembre, Verissimo torna su Canale 5 con due puntate ricche di ospiti, emozioni e storie personali. Il programma condotto da Silvia Toffanin propone ancora una volta - facebook.com Vai su Facebook

In esclusiva a #Verissimo, una piccola anticipazione sulla vostra amata serie… #ForbiddenFruit Vai su X

Verissimo, le anticipazioni di oggi sabato 29 novembre: ospiti e interviste del weekend - Verissimo torna oggi, sabato 29 novembre, su Canale 5 con una puntata ricca di ospiti che spaziano tra cinema, televisione e storie di cronaca. Come scrive corrieredellumbria.it

Verissimo, ospiti del 29 e 30 novembre su Canale 5: anticipazioni del weekend - La puntata accoglierà anche Mihaela, madre di Patrizia Cormos, una dei tre ragazzi travolti dalla piena del fiume Natisone il 31 maggio 2024. Riporta lifestyleblog.it

Gli ospiti di Verissimo, Domenica In e Che tempo che fa: sabato 29 e domenica 30 novembre in tv - Gli ospiti di Verissimo, Domenica In e Che tempo che fa di sabato 29 e domenica 30 novembre: tutti i protagonisti dei salotti di Silvia Toffanin, Mara ... Lo riporta fanpage.it