Verissimo Anticipazioni e Ospiti della puntata di Sabato 29 novembre 2025 su Canale 5

Comingsoon.it | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Scopriamo insieme tutte le Anticipazioni e gli ospiti della nuova puntata di Verissimo, in onda sabato 29 novembre 2025 su Canale 5. 🔗 Leggi su Comingsoon.it

verissimo anticipazioni e ospiti della puntata di sabato 29 novembre 2025 su canale 5

© Comingsoon.it - Verissimo, Anticipazioni e Ospiti della puntata di Sabato 29 novembre 2025 su Canale 5

Altre letture consigliate

verissimo anticipazioni ospiti puntataVerissimo, le anticipazioni di oggi sabato 29 novembre: ospiti e interviste del weekend - Verissimo torna oggi, sabato 29 novembre, su Canale 5 con una puntata ricca di ospiti che spaziano tra cinema, televisione e storie di cronaca. Come scrive corrieredellumbria.it

verissimo anticipazioni ospiti puntataVerissimo, ospiti del 29 e 30 novembre su Canale 5: anticipazioni del weekend - La puntata accoglierà anche Mihaela, madre di Patrizia Cormos, una dei tre ragazzi travolti dalla piena del fiume Natisone il 31 maggio 2024. Riporta lifestyleblog.it

verissimo anticipazioni ospiti puntataGli ospiti di Verissimo, Domenica In e Che tempo che fa: sabato 29 e domenica 30 novembre in tv - Gli ospiti di Verissimo, Domenica In e Che tempo che fa di sabato 29 e domenica 30 novembre: tutti i protagonisti dei salotti di Silvia Toffanin, Mara ... Lo riporta fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Verissimo Anticipazioni Ospiti Puntata