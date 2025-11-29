Vergogna Bufera sulla recita di Natale a scuola genitori in rivolta | si muove anche la politica

Nelle settimane che precedono il Natale, scuole di ogni angolo d’Italia si preparano come da tradizione a presepi, canti e recite che coinvolgono i più piccoli. A Magliano, piccolo centro della provincia di Grosseto, la scelta di un gruppo di insegnanti della scuola primaria ha però generato un caso nazionale. L’idea, nata ufficialmente per tutelare la laicità dell’istituto, è stata quella di eliminare ogni riferimento esplicito a Gesù dalla canzone natalizia prevista per lo spettacolo del 17 dicembre. Una decisione che, in un periodo dell’anno così legato alla tradizione cristiana, non poteva che accendere un acceso dibattito. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it