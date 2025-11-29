Verdone | Tutti dicevano che Gasperini a Roma sarebbe stato odiato Tifo Sinner ma è un robot Alcaraz sorride sempre

Carlo Verdone ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport quest’oggi e ha parlato della Roma di Gasperini, che domani sera affronterà il Napoli in una sfida al vertice vera e propria. Di seguito le sue dichiarazioni riportate integralmente. Verdone: «Gasperini era stato annunciato come uno da odiare, e invece guai a chi lo tocca». Non vorrebbe essere per un giorno allenatore della Roma? «Quello è il compito più delicato di tutti, puoi essere fatto fuori in un attimo, se ne sbagli tre di fila la valigia è pronta, te ne devi anna’ perché hai tutti contro e i tifosi a volte sono una brutta bestia. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Verdone: «Tutti dicevano che Gasperini a Roma sarebbe stato odiato. Tifo Sinner ma è un robot, Alcaraz sorride sempre»

